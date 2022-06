L’IC Capuana Verga ha celebrato con un convegno il Centenario della morte di Giovanni Verga

La scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga dell’IC Capuana ha celebrato il Centenario della morte dello scrittore catanese con un Convegno di portata nazionale “Centenario Giovanni Verga” presso l’Aula Magna.

I lavori sono stati aperti dai saluti la Dirigente scolastica Carmela Pino, che ha introdotto la moderatrice del convengo Mariella Sclafani, Assessore alla Cultura del Comune di Castroreale.

Il Convegno è iniziato con la singolare Performance artistica condotta dalla Prof.ssa Angela Saja, artista e docente di Arte e Immagine. Dopo aver messo in luce l’importanza del “fare arte” anche e soprattutto in un’architettura razionalista come la Scuola Media Verga, la Performer Artist Angela Saja ha invitato tutti gli astanti a seguirla nel cortile e a disporsi attorno alla gigantografia di un ritratto di Giovanni Verga, dipinto dalla stessa per l’occasione. Ha quindi inviato i presenti a scrivere una propria riflessione sull’eredità culturale e il messaggio di un gigante della letteratura come Giovanni Verga. A partecipare alla performance sono stati sia gli adulti che i ragazzi, alunne e alunni della scuola media Verga. Hanno offerto il loro contributo anche i bambini delle classi IV A t.p e IV B t.p della scuola primaria Capuana, che hanno seguito un progetto di Arte, con la stessa Prof.ssa Saja.

Rientrati in aula magna, è stato l’autrice e illustratrice Fabia Mustica (autrice del volume “Giovanni Verga Cinque Novelle a Fumetti” ediz. Sikè, oltre a “Sant’Agata” a fumetti e “Violetta”) a porre l’accento sull’importanza del linguaggio visivo, quindi del fumetto, per avvicinare alla lettura i lettori più giovani pur senza assolutamente alterare o edulcorare il testo dello scrittore Verga. La dott.ssa Mustica ha quindi ribadito importanza di rimanere fedeli alla Grande Letteratura e di non stravolgere il testo letterario: “Il lettore giovane o meno deve avere la possibilità di nutrirsi del vero, solo così potrà il suo essere “ricevere” un messaggio autentico”.

L’ Avv. Mustica ha quindi ringraziato gli alunni delle terze classi che hanno rielaborato graficamente le tavole del suo fumetto “Giovanni Verga Cinque Novelle a Fumetti”, volume acquisito dalla scuola per poter essere utilizzato nella classi negli anni a venire.

Sono quindi intevenuti il Dottore Giuseppe Quattrocchi, che ha affrontato il tema dei processi cognitivi e di come non possa coesistere autentico apprendimento senza emozione, e la docente universitaria Margherita Verdirame, un’ eccellenza per la Sicilia e l’Italia, che ha rapito l’attenzione degli astanti e facendo in modo che fosse a tutti lampante l’attualità del messaggio verghiano: “L’attaccamento alla “Roba” di Mazzarò non è lontano dall’attaccamento ai beni materiali, al potere dei grandi della terra, disposti a muovere sanguinose guerre pur di prevalere e soddisfare la propria sete di potere”.

Il Prof. Piero Argurio, docente di Tecnologia, su invito della dirigente, ha presentato una parte del libro digitale, prodotto finale a seguito del Compito di realtà di Istituto “Centenario Giovanni Verga”.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti della moderatrice Prof.ssa Sclafani per l’iniziativa alla Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela Pino (coadiuvata dalla Vicaria Prof.ssa Maria Maiorana e dal Prof Salvatore Laudani) e con l’azione conclusiva della Performance della Prof.ssa Angela Saja: lo strappo della gigantografia per portare a casa un ricordo della memorabile giornata e un pezzetto del grande patrimonio culturale verghiano.

“Andare in una scuola – ha dichiarato l’Avv Mustica – e tornare con il sorriso non ha prezzo. È quello che mi è successo oggi dopo avere incontrato i professori e i ragazzi della scuola media “G. Verga” di Barcellona Pozzo Di Gotto, un Istituto con indirizzo artistico che proprio per questo mi ha fatto sentire a casa. È stato un onore avere come relatrice la Prof.ssa Rita Verdirame, eccellenza nel mondo della letteratura verghiana nonché membro del Comito Scientifico della Fondazione Verga di Catania. Ho toccato con mano la dedizione e la passione con le quali gli insegnanti hanno trasmesso, attraverso i loro progetti, l’essenza dell’autore siciliano agli allievi, affrontando il Verga e il verismo partendo da angolazioni varie e sempre nuove come la letteratura, il fumetto, l’immagine, la pittura, la geografia, la legalità e la scienza”.