Barcellona, sarà intitolata a Felice Giunta la sala convegni dell’ex pescheria con l’apposizione di una targa ricordo

L’amministrazione comunale di Barcellona, attraverso l’attività dell’assessore alla toponomastica Paolo Pino, con il supporto del presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, sta portando avanti la procedura di intitolazione di una strada o di un edificio pubblico alla memoria di Felice Giunta, deceduto nel 2005 dopo un attivo di bullismo da parte di un coetaneo.

La famiglia Giunta aveva presentato la richiesta di intitolare la via Longo al loro caro congiunto, proprio al centro di quella che in questi anni ha rappresentato il punto di aggregazione dei giovani barcellonesi. Dopo il passaggio in consiglio comunale nel gennaio scorso, la commissione toponomastica ha valutato la richiesta, riscontrando l’impossibilità di poter intitolare proprio la via Longo a Felice Giunta, a causa della norme restrittive del regolamento comunale sull’intitolazione della strade cittadine che hanno già una denominazione. La commissione ha quindi proposto di prevedere l’intitolazione della nuova strada che sarà realizzata nella stessa zona della movida, con il collegamento tra via Longo e la piazza Libertà. Considerato che in questo caso i tempi di attuazione del progetto non sono brevi, a causa di un serie di vicende giudiziarie, l’assessore Paolo Pino, nel corso di un incontro con i familiari, ha proposto, d’intesa con il presidente del consiglio Angelo Paride Pino, di intitolare a Felice Giunta la sala convegni all’interno dell’area dell’ex pescheria, con l’apposizione di una targa ricordo all’ingresso della struttura.

La famiglia Giunta ha accolto con favore l’idea dell’amministrazione, auspicando una rapida realizzazione della nuova strada che dovrà collegare la via Longo con la piazza Libertà e che sarà per intitolata a Felice Giunta.