L’aggressore è l’aggredito, il Tribunale di Barcellona assolve due persone

Due assoluzioni “perchè il fatto non costituisce reato” sono state pronunciate dal Tribunale di Barcellona nei confronti di Rosaria Pizzurro e Siracusa Giuseppe. Si tratta di una costola di un più ampio procedimento legato all’episodio suicida di un uomo, S.N., dopo aver subito la denuncia della moglie e averle tolto la vita.

I fatti

Il 3 aprile del 2017 la signora I.M. – oggi deceduta – viene denunciata dagli assistiti dell’avv. Sebastiano Campanella per lesioni personali, verificatisi nel cortile antistante l’abitazione. La signora, portata a conoscenza del fatto che era stata denunciata, per cui poco dopo sarebbe nato un procedimento davanti al Giudice di Pace, il 4 maggio 2017 denuncia per atti persecutori i signori Siracusa e Pizzurro e a quest’ultima adduce anche il reato di lesioni. Dopo la sua morte, si estingue il procedimento a suo carico al Giudice di Pace, mentre continua quello a carico di Pizzurro e Siracusa e si costituiscono parte civile gli eredi.

Nel corso del processo, con una serie di documentazione audio-video riferiti a quell’episodio del febbraio 2017, viene dimostrato inequivocabilmente che la signora Pizzurro è stata la persona aggredita e non l’aggressore.

La sentenza

Il Tribunale ha così provveduto all’assoluzione della Pizzurro imputata per lesioni “perchè il fatto non costituisce reato” ed entrambi- Siracusa e Pizzurro “perchè il fatto non sussiste“.

Il Tribunale di Barcellona P.G. si è pronunciato tramite il Giudice Noemi Genovese con il Pm Silvana Messina. La parte civile era rappresentata dall’avv. Lucia Mazzeo. Il Pm aveva chiesto la condanna di entrambi ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per la Pizzurro e ad anni 1 e mesi 4 per Siracusa, entrambi difesi dall’avv. Sebastiano Campanella.