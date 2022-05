La Pro Loco Manganaro omaggio la tomba di Placido Mandanici a pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa

Il Presidente della Pro Loco “Alessando Manganaro” Salvatore Scilipoti, a pochi giorni dal centosettantesimo anniversario della scomparsa del grande musicista Placido Mandanici (3 luglio 1799 – 6 giugno 1852), ha voluto portare un piccolo omaggio sulla sua tomba, che si trova nel cimitero monumentale di Staglieno a Genova, considerato tra i più importanti e belli del mondo.

Vicino ad altre importanti personalità, in un sepolcro che necessiterebbe di restauri, riposa l’indimenticato Maestro barcellonese a cui è intitolato il teatro cittadino. La tomba è stata al centro del dibattito politico tra l’Amministrazione comunale, che ha avviato un confronto con i colleghi di Genova per arrivare al suo recupero, e la minoranza del Consiglio Comunale, che ha visto bocciata proprio una proposta che sollecitava l’intervento di messa in sicurezza dell’antica lapide.

È la seconda volta che una rappresentanza della Pro Loco si reca sul luogo in cui riposa il Mandanici.

La prima visita risale infatti al 2006 quando una delegazione della storica associazione, guidata dall’attuale presidente onorario Gino Trapani, aveva raggiunto Genova per rendere omaggio all’illustre concittadino.

Salvatore Scilipoti auspica che la tomba possa essere al più presto restaurata in quanto la preziosa epigrafe che elogia le virtù del Mandanici, dettata dall’intellettuale di Novara di Sicilia Michele Bertolami, rischia di scomparire per sempre.

Il Presidente Scilipoti si è occupato molto della figura del compositore barcellonese riuscendo a rintracciare dei suoi parenti ancora in vita e facendo delle scoperte che riguardano la figura del suo mecenate che fu il Barone Michele Nicolaci.