Maltempo sulla costa tirrenica: auto si ribalta in autostrada all’altezza del casello di Falcone

Il violento acquazzone che ha colpito la costa tirrenica nel pomeriggio di oggi ha provocato disagi alla viabilità

Incidente in autostrada all’altezza del casello di Falcone

L’automobile si è ribaltata probabilmente per il manto stradale bagnato sulla Palermo-Messina subito dopo il casello di Falcone. Per fortuna il conducente ed il passeggero sono praticamente rimasti illesi, ma sono stati trasportati per precauzione all’ospedale di Milazzo, dove li attende una lunga attesa per effettuare gli accertamenti del caso.