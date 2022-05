Conservatorio V.Bellini di Caltanissetta

Ascolta: riesci a sentirla? La dolce cantata della primavera.

I ciuffi d’erba che spingono attraverso la neve.

Il canto delle gemme che erompono dal ramo.

Il tenero timpano del cuore di un giovane pettirosso. Primavera!

Diane Frolow

Continua l’attività della Consulta Studentesca del Conservatorio V.Bellini di Caltanissetta con il concerto di Primavera “ Armonie in fiore” che si terrà oggi pomeriggio dalle 15.30 in poi nell’atrio dell’Istituto.

La primavera come una nuova rinascita, piena di vitalità e prosperità per i giovani musicisti e per l’istituzione stessa, che da pochi giorni ha ricevuto esito positivo dal Mur per diventare Conservatorio di Stato.

Tanti gli studenti presenti che accoglieranno questo momento come un’opportunità per poter esprimere se stessi, attraverso la meravigliosa arte della musica, presentando un programma con diverse sfumature e colori, tra musica solista e formazioni da camera.

Doverosi i ringraziamenti al direttore M° Michele Mosa, al M°Angelo Licalsi, al presidente Dott. Andrea Milazzo, alla consulta studentesca e a tutto il corpo docente per la continua dedizione alla formazione e al futuro dei giovani “Maestri”.

Vi aspettiamo!