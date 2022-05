Il numero speciale della Rivista Terzo Millennio

“Considerato che il trionfo dell’irrazionalismo sta spingendo l’uomo alla follia e ha sdoganato i più feroci istinti di ciò che fu un uomo per sterminare i propri simili e fratelli, noi, che abbiamo sempre lottato contro ogni forma di violenza e “matta bestialità” – scrive il fondatore e direttore della Rivista Terzo Millennio – con le armi della cultura, abbiamo ritenuto doveroso riproporre alla riflessione dei lettori alcune opere e gli scrittori e poeti più significativi e formativi del nostro tempo, convinti, come tanti altri grandi Maestri del passato, che solo la cultura per un Nuovo Umanesimo potrà generare Il Rinascimento dell’uomo nella storia, dissacrata dai lemuri onnivori del Male e restituire al nostro pianeta una nuova era di pace e di amore, in cui gli uomini potranno stringersi in un carismatico abbraccio fraterno. È nata così questa prima rassegna di letteratura, con studi analitici delle tematiche e dei sublimi valori, custoditi nei secoli da autori eterni e lasciati come patrimonio incalcolabile del Bene Assoluto, indispensabile alla comunità universale per riuscire a scongiurare l’Apocalisse incombente, generata dalla genetica vocazione allo sterminio, prevalente nell’acefalia dell’uomo contemporaneo. Il volume di 303 pp. rappresenta una forbita rassegna di autori che hanno consumato la vita per comporre opere dalle pagine d’oro. Nell’opera letteraria sono presenti, come da indice, i seguenti autori, scrittori e poeti: Corrado Calabrò, Annella Prisco, Eugenio Montale, Beniamino Ioppolo, Vitaliano Brancati, Pier Paolo Pasolini, Aldo Cazzullo Emilio Isgrò, Erri De Luca, Alberto Moravia, Alfredo Anselmo, Loredana Aimi, Carmelo Aliberti, Angelo Manuali Francesca Romeo, Michele Prisco, Maria Morganti Privitera, Fulvio Tomizza, Francesco Conti, Michele Santoro, Giancarlo Carofiglio, Nino Pino Balotta, Felice Mancuso, Monica Bauletti, Domenico Di Stefano, Pietro Maiorana, Domenico Trovato, Maurizio Cucchi, Sebastiano Saglimbeni, Lucio Zaniboni, Giulia Maria Sidoti, Sebastiano Vassalli, Ezio Mauro, Stefania Conte, Gianfranco Ravasi e Maria Cristina Saja.