￼Taekwondo: l’atleta Elison Russo conquista la medaglia d’Oro al “Insubria Cup 2022”

Lo scorso fine settimana si è svolta nella città di Busto Arsizio (Va) la gara Internazionale “Insubria Cup 2022” dove hanno gareggiato 1445 atleti provenienti da 5 Nazioni e da 19 regioni Italiane. La società Dojang Tekwondo Barcellona ha partecipato con la squadra femminile in 4 categorie di peso diverse.

Prestazione perfetta per l’atleta Russo Elison nella categoria -44Kg cadetti. Ha iniziato la sua gara con un’avversaria del Veneto, successivamente con una dell’Emilia Romagna e la finale con un’atleta di nazionalità francese. Imponeva il suo combattimento alle sue avversarie, conduceva i tre incontri sempre in vantaggio di punti e conquistava così il primo posto sul podio con una meravigliosa medaglia d’Oro.

L’atleta Fazio Elena pagava la sua poca esperienza facendosi prende dall’emozione di una gara così importante. Incontrava in semifinale un’atleta lombarda vincitrice successivamente del primo posto. Sbloccava la sua emozione alla fine del terzo round mettendo in difficoltà la sua avversaria ma avendo poco tempo a disposizione non riusciva a ribaltare il risultato accontentandosi della medaglia di bronzo.

Gara molto combattuta per l’atleta Scolaro Chiara che incontrava un’atleta della regione Puglia, vincitrice successivamente del primo posto. Incontro equilibrato nei primi due round, al terzo l’atleta pugliese andava in vantaggio di pochi punti e la Scolaro non riusciva a recuperare.

L’atleta Martina Calabrò dopo aver vinto i primi due incontri, approda in una finale contro un’avversaria della regione Veneto. Finale caratterizzata dal parziale funzionamento del sistema elettronico delle corazze, dal non funzionamento dei caschetti elettronici e da un arbitraggio scadente che non ammoniva l’avversaria che palesemente evitava l’incontro. L’atleta veneta così riusciva a vincere con un solo punto di divario.

L’istruttore Antonino Maiorana afferma: “L’atleta Russo Elison ha dimostrato le sue grandi capacità nel fronteggiare le sue avversarie ed ha conquistato un Oro meritatissimo. Rimango deluso dell’organizzazione della gara, con il non funzionamento dei sistemi elettronici in una manifestazione di così alto livello, che quindi portano a falsare il risultato di qualche incontro.”