Tutto pronto per l’intervento di bitumazione a Femminamorta: la soddisfazione dell’Assessore Benvegna

“Ringrazio il commissario Leonardo Santoro che ha recepito il sollecito che ho veicolato in rappresentanza del Comune di Barcellona nei confronti della Città Metropolitana”.

Così l’Assessore Giuseppe Benvegna, delegato per lavori di manutenzione e servizi anche in relazione alla viabilità delle strade cittadine, ha annunciato che è stata aggiudicata la gara per la bitumazione che interesserà la frazione Femminamorta del comune barcellonese e i collegamenti con la limitrofa Merì.

“Ho ricevuto, inoltre, rassicurazioni sui tempi. A breve, dunque, partiranno gli interventi che saranno finalmente la soluzione ad un problema annoso che ha mortificato tutta la comunità. Un risultato del quale non posso che ritenermi estremamente soddisfatto“.

I lavori sono conseguenti alla messa in sicurezza con barriere laterali già effettuata e, da ieri, si sta procedendo con interventi tampone in attesa dell’intervento di bitumazione che, come annunciato dall’Assessore Benvegna, dovrebbe iniziare tra qualche settimana.