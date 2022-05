Trofeo scolastico di calcio “Per far volare il cuore oltre le sbarre” tra i ragazzi del “Fermi” e del “Ferrari”

Si è svolta stamattina la prima edizione del Trofeo scolastico di calcio “Per far volare il cuore oltre le sbarre”, che si è tenuto presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Protagonista della partita sono stati gli studenti ed i docenti della sezione carceraria degli indirizzi Turismo e Geometra dell’Istituto E. Fermi e dell’indirizzo Agrario dell’Istituto E. Ferrari, insieme ad alcuni educatori.

La partita è stata inserita tra le attività formative all’interno dell’educazione alla cittadinanza attiva, con la finalità di mettere in pratica e “in campo” i valori della condivisione, del confronto e del rispetto dell’altro e delle regole.

Erano presenti le dirigenti dei due istituti scolastici Antonietta Amoroso e Cettina Ginebri e le direttrice della casa circondariale Romina Taiani. Ad arbitrare il match è stato l’ex arbitro di serie A, il barcellonese Emilio Pellegrino. L’iniziativa è stata organizzata dall’istituto Fermi, con la docente referente della sezione carceraria Rosalba Furnari. Per la cronaca la vittoria è andata ai ragazzi del Ferrari, con la concreta possibilità che questo appuntamento possa essere ripetuto anche l’anno prossimo, come auspicato dalla dirigente Antonietta Amoroso. Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa è stata espressa anche dalla direzione del carcere di Barcellona P.G.