“Integrazione e Legalità” in scena a Castroreale

Il Liceo delle Scienze Umane IIPSSS/IPSSAS di Castroreale lo scorso 23 Maggio 2022 presso l’Auditorium SS Salvatore ha tenuto un importante spettacolo dal titolo “Integrazione e Legalità”.

Alla presenza della giornalista e scrittrice Cristina Marra e dell’assessore al Comune di Castroreale la prof.ssa Mariella Sclafani e di un folto pubblico di giovani studenti e docenti, sono stati presentati pregevoli lavori di ricerca sulle tematiche più cocenti della nostra Terra.

Dalle ecomafie al surriscaldamento globale, dalla brutalità della mafia alle vittime innocenti morte per mano della criminalità organizzata, dalla fame nel mondo alla produzione agricola italiana, fino alla commemorazione di Letizia Battaglia e Rita Atria e la lettura di un lungo elenco delle donne uccise dalla mafia. Sono stati presentati anche dei lavori su importanti testi narrativi-storici letti dagli studenti.

La scuola ha messo in evidenza l’attività pregna di significato, di ricerca e desiderio di conoscenza dei problemi che attanagliano la nostra società in cui ragazzi e studenti si sono cimentati nel corrente anno scolastico.

Allo spettacolo ha dato un notevole contributo il cantastorie Fortunato Sindoni con le proprie ballate pregne di significato e denuncia sociale con cui ha coinvolto e commosso tutto l’uditorio. Alla fine dello spettacolo è intervenuta la prof.ssa Mariella Sclafani che ha elogiato il lavoro svolto dai ragazzi e ha sottolineato l’importanza di questa scuola nel territorio castrense, ha posto l’accento sulla necessità di combattere affinché questo istituto continui la propria attività.

Un plauso ai ragazzi, all’ opera indefessa di questi splendidi docenti che promuovono la curiosità per la conoscenza, la salvaguardia della storia del territorio, il rispetto per la legalità e la lotta ai soprusi attraverso una politica educativa che riconosce le differenze e le promuove per una società migliore. Ringraziamenti speciali al prof. Natale Mirabile per il contributo dato anche come tecnico delle luci e del suono e alla prof.ssa Carmelina Rossello, responsabile del plesso di Castroreale, per l’ottima gestione dell’evento.