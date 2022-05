Barcellona, bocciata la mozione per l’intervento di recupero della lapide sulla tomba di Mandanici

Il consiglio comunale di Barcellona, nella seduta di ieri sera, ha bocciato la mozione con le rappresentati del gruppo misto Melangela Scolaro, Ilenia Torre e Angelita Pino, proponevano di avviare le procedure per il recupero della lapide sulla tomba del musicista barcellonese Placido Mandanici, che si trova nello storico cimitero di Staglieno a Genova, ormai del tutto illeggibile.

La decisione della maggioranza consiliare, motivata con la difficoltà di reperire le risorse dal bilancio comunale per effettuare l’intervento di recupero in una struttura di un altro Comune, ha innescato la reazione delle promotrici della mozione. Melangela Scolaro così ha commentato l’esito del voto sul suo profilo social: “La motivazione della bocciatura è veramente risibile, perchè si è posto il problema dello stanziamento di una somma di circa 5 mila euro per effettuare l’intervento, senza batter ciglio quando lo stesso Consiglio comunale ha impegnato ben 200.000 Euro per la stagione del teatro intitolato proprio a colui per il quale si è depositata oggi la mozione. Per non degradarne la memoria del nostro illustre concittadino, la cui salma è tumulata nel cimitero di Genova, ho anche ribadito in consiglio che siamo tutti pronti a recuperare i fondi con un’azione popolare, perché c’è un intero mondo culturale barcellonese che ha segnalato il problema diverse volte e che vuole recuperare la lapide, prima che sia troppo tardi”.