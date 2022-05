Oliveri, la promozione del volontariato con un intesa tra Comune, Avis Falcone e Consulta giovanile

La giunta comunale di Oliveri ha approvato lo schema del Protocollo d’Intesa che dovrà essere sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Oliveri, il Presidente dell’AVIS comunale di Falcone e il Presidente della Consulta giovanile del Comune di Oliveri. L’obiettivo dell’accordo è quello di realizzare dei progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà, del dono ma anche di educazione sanitaria e di stili di vita sani e positivi.

Tra gli scopi della collaborazione tra il comune di Oliveri, l’AVIS di Falcone e la Consulta Giovanile dello stesso Comune di Oliveri c’è quello di affrontare insieme l’emergenza sangue promuovendo, sostenendo e sviluppando iniziative volte alla crescita della cultura del volontariato e del dono del sangue quale atto di partecipazione attiva alla vita sociale ed educazione alla solidarietà.

L’intesa prevede anche azioni di informazione e promozione sul volontariato, che coinvolgono la popolazione ed in particolare i giovani cittadini che stanno per diventare maggiorenni, insieme ai progetti in collaborazione che abbiano valenza sociale nel motivare ed ampliare le scelte di volontariato o di servizio civile da arte dei giovani.

Saranno organizzati eventi, manifestazioni e iniziative di reciproco interesse e la Consulta Giovanile si impegnerà a promuovere l’AVIS, negli eventi da loro organizzati, sensibilizzando alla donazione ed inserendone anche il logo istituzionale nelle locandine, così come il Comune, che farà pervenire una lettera di invito al mondo associativo di AVIS a tutti i diciottenni del paese.