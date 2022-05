Barcellona, incendio in un appartamento di via Don Tullio Rizzo nei pressi di piazza Mercato

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento al secondo piano di via Don Tullio Rizzo nei pressi di piazza Mercato a Sant’Andrea.

Non si sono ferito, ma solo danni all’immobile, che secondo i primi riscontro non era abitato, ma adibito a deposito. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Milazzo, con il supporto dei volontari dell’Anpas Club Radio Cb di Barcellona Pozzo di Gotto. Ancora nessuna certezza sulle cause dell’incendio, che prodotto una densa nube nera.

Vi mostriamo le immagini pubblicate sui social da un nostro lettore: