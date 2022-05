A Barcellona, i Campionati Regionali Individuali Allievi di Atletica Leggera: il resoconto della Duilia

La Duilia si regala 4 minimi per i campionati italiani e tanti piazzamenti a podio con prestazioni importanti.

E’ stato un weekend ricco di emozioni e di ottimi risultati quello appena trascorso allo Stadio D’Alcontres-Barone di Barcellona che in maniera impeccabile ha ospitato la manifestazione istituzionale, accogliendo circa 160 partecipanti della categoria Allievi e Allieve provenienti da tutta la Sicilia.

Perfetta la macchina organizzatrice della Duilia Barcellona del presidente prof. Aldo Iraci che grazie alla fattiva collaborazione dei suoi atleti ha permesso non solo uno svolgimento regolare dell’evento, ma soprattutto ha dato la possibilità agli atleti di poter indirizzare energie e concentrazione verso traguardi importanti.

I traguardi

Tra questi spiccano sicuramente i risultati ottenuti dagli atleti Sframeli Giusy (Getto del Peso – 11.48 mt), Rao Genovese Lucrezia (Salto in Alto – 1,63), Bartolone Giuseppe (mt 100 – 11.29) e Antonio Gangemi (400 ostacoli – 58.69), allenati da Emanuele Torre, che non solo vincono il titolo regionale ma raggiungono il minimo per i campionati italiani allievi che si disputeranno dal 17 al 19 giugno all’Arena di Milano, aggiungendosi al quartetto maschile della 4×100 mt maschile formata da Gangemi Antonio, Sindoni Andrea, Orlando Tindaro e Bartolone Giuseppe, che avevano già staccato il pass per gli italiani ad aprile con il tempo di 44.89.

Soddisfatto ed emozionato il tecnico Emanuele Torre, non solo per i risultati dei ragazzi ma per averli ottenuti “in casa” dove l’aspetto emotivo e il coinvolgimento sono stati sicuramente più alti del solito.

La Duilia si dimostra competitiva anche nelle altre discipline portando a casa oltre ai risultati utili per i campionati italiani, ben 11 piazzamenti a podio con il 3° posto della Distefano beatrice nei 200 mt, il 3° posto di Giulia BUCCA nei 400 mt, il 2° posto di Salamone Maria Pia negli 800 mt, il 2° posto di Sofia Martello nei 100 hs, il primo posto solitario di RAO Genovese Lucrezia nei 400 hs a soli 2 secondi dal minimo, il 3° posto nel salto in lungo per Anna Molino, la vittoria anche questa solitaria di Sframeli Giusy nel lancio del Disco, il 2° posto di Calcina Carla nel lancio del Martello, e il 3° posto di Sophia CALIRI nella 5 km di Marcia. Negli uomini invece torna a gareggiare Pavone Marco che si piazza al 2° posto nei 2000mt con siepi, 2° Antonio Gangemi nei 110hs.



Il ricordo di AnnaRita Sidoti

La manifestazione è stata poi caratterizzata dal ricordo di AnnaRita Sidoti, campionessa di vita e non solo di Marcia, a 7 anni esatti dalla sua scomparsa; sono stati rivolti pensieri da tutto il pubblico e atleti presenti oltre alle parole del suo instancabile allenatore Prof. Coletta, presente al D’Alcontres.