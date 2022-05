Terme Vigliatore, ricordati i 30 anni dalla strage di Capaci con un lenzuolo bianco ed una corona di fiori

“A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Giovanni Falcone

L’amministrazione comunale di Terme Vigliatore ha ricordato i trent’anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con due iniziative simboliche ma importanti.

Per l’occasione è infatti stato esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del palazzo municipale in ricordo delle vittime di mafia ed una delegazione dell’amministrazione e del consiglio comunale ha deposto una corona di fiori sul monumento in piazza municipio dedicato ai caduti per mano della mafia.