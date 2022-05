La Croce Rossa di Barcellona P.G. impegnata in una nuova missione per l’emergenza Ucraina

Il comitato della Croce Rossa di Barcellona Pozzo di Gotto è stato impegnato in una nuova missione nell’ambito dell’emergenza ucraina presso hub allestito al valico di Fernetti al confine italo/sloveno.

La struttura è gestita dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia e dal dipartimento nazionale di Protezione Civile e sono presenti varie figure professionali. Oltre ai sanitari ed ai parasanitari, sono a disposizione dei rifugiati dall’Ucraina anche alcune psicologhe e sono in prima linea alcune organizzazioni umanitarie, come Save the Children per la tutela dei minori non accompagnati, UNHCR delle Nazioni Unite che la salvaguarda i rifugiati, fino alle organizzazioni contro la tratta delle persone più deboli. La protezione civile del Fruili Venezia Gilia si è interessata di fornire generi di prima necessità alle persone che fuggono dall’Ucraina, mentre la parte sanitaria è stata affidata alla Croce Rossa Italiana, che ha provveduto di settimana in settimana ad attivare i vari comitati presenti sul territorio. La sezione di Barcellona Pozzo di Gotto è rappresentata dal presidente Giuseppe Puliafito. Tutti i presidi sanitari sono forniti dalla sanità friulana, mentre i controlli sull’identità dei rifugiati sono affidati alla Polizia di Stato.