Barcellona ha fatto memoria della strage di Capaci

L’Amministrazione Comunale ha organizzato una giornata in memoria e ricordo della Strage di Capaci, per coinvolgere anche le nuove generazioni a seguire l’esempio dei Giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Oggi, il 23 maggio di 30 anni dopo, “Quel tritolo fa ancora male!”

Questa mattina, giovani barcellonesi sono tornati a riempire le vie cittadine per urlare il ‘No alla mafia’ e presenziare per fare memoria della Strage di Capaci.

Uniti in un corteo, le delegazioni delle scuole barcellonesi insieme alle Autorità Civili e Militari hanno sfilato in un ordinato corteo a suon di cori che acclamavano la “Legalità” e che ribadivano fermi che “Giovanni è qui, è vivo, cammina insieme a noi!”, per fermarsi nella Piazza antistante il Parco Maggiore La Rosa e riflettere insieme all’Assessore Viviana Dottore e al Sindaco Pinuccio Calabrò, al Presidente del Tribunale Giovanni De Marco, alla rappresentanza della Procura e della Magistratura operante presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto Lorenzo Galizia, al Capitano della Guardia di Finanza Francesco Binda, alla Polizia Penitenziaria nella persona del Comandante Dirigente Aggiunto Antonino Rizzo, al Vice-Questore del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto Antonio Rugolo e con il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Barcellona Pozzo di Gotto Castrense Ganci. Le istituzioni comunali erano rappresentate anche dal presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, dagli assessori Santi Calderone, Filippo Sottile, Giuseppe Benvegna e Roberto Molino e dai consiglieri comunali Antonella Lepro, Lidia Pirri, Melangela Scolaro, Antonio Mamì e Gabriele Sidoti.

La storia

Il 23 maggio del 1992, Giovanni Falcone, direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia, era appena atterrato all’aeroporto di Punta Raisi con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Alle 17.58, sull’autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di Capaci, la tremenda esplosione che li uccise con gli uomini della scorta. Circa 500 chili di tritolo piazzati dentro un canale di scolo esplosero mentre transitavano le Croma. La prima auto blindata – con a bordo i poliziotti Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo – venne scaraventata oltre la carreggiata opposta di marcia, su un pianoro coperto di ulivi. La seconda Croma, guidata dallo stesso Falcone, si schiantò contro il muro di detriti della profonda voragine aperta dallo scoppio. L’esplosione divorò un centinaio di metri di autostrada.

Poco più di un mese dopo, il 25 giugno, Paolo Borsellino denunciò la costante opposizione al lavoro e al metodo di Falcone di parti consistenti delle istituzioni: “Secondo Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione. Oggi che tutti ci rendiamo conto di qual è stata la statura di quest’uomo, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò a farlo morire il primo gennaio del 1988, quando il Csm con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Meli”. A un certo punto, raccontò Borsellino, “fummo noi stessi a convincere Falcone, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato le esperienze del pool antimafia. Era la superprocura”. La mafia – ha detto – “ha preparato e attuato l’attentato del 23 maggio nel momento in cui Giovanni Falcone era a un passo dal diventare direttore nazionale antimafia”. Solo 57 giorni separarono la Strage di Capaci da quella di Via D’Amelio.

La manifestazione

“La memoria può essere d’esempio per tutti voi, cari ragazzi – ha affermato l’avv. Viviana Dottore, rivolgendosi ai ragazzi presenti – Potrete scegliere di diventare avvocati, magistrati, PM, quello che volete per poter cambiare le sorti di questa terra. Non ci hanno ancora uccisi tutti e voi siete la nostra speranza.”

Nelle parole del Sindaco Calabrò, il ricordo di Giovanni Falcone che aveva già gettato le basi per una sostanziale e formale riforma che rendesse la giustizia più efficace e il messaggio ai ragazzi di prestare attenzione alla Giustizia e alle giornate come queste.

Poi il dialogo tra i ragazzi e il Presidente del Tribunale De Marco che ha ricordato loro che “essere eroi significa, spesso, soltanto essere cittadini onesti, ligi alle regole e attenti al prossimo”.

Il saluto delle Autorità civili e militari e le riflessioni degli alunni intervenuti con testi scritti, poesie e illustrazioni di alcuni degli studenti presenti. Hanno partecipato tutte le scuole cittadine, sia Istituti Comprensivi – Balotta, Militi, D’Alcontres, Genovese, Capuana , Foscolo – che Istituti Superiori – Medi, Copernico, Fermi, Ferrari, Leopardi. Erano presenti anche le associazioni Paolo Vive, Gigliopoli e Liberi Tutti, con alcuni rappresentanti.

Quel contesto d’incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di colossali depistamenti, quel tempo tragico, oscuro e colmo di tensione di cui abbiamo memoria, oggi va ricordato per marciare insieme sulle gambe di quelle idee e di quelle azioni che per la prima volta in assoluto hanno urlato il sonoro “NO alla mafia!”.