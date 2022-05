Grande successo per l’Aida di Giuseppe Verdi, messa in scena al Teatro Comunale Mandanici

L’Aida di Giuseppe Verdi, messa in scena al Teatro Comunale “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto è stata un successo, dimostrando che c’è tanta voglia di cultura alta e di prestigio nella nostra città e che il Teatro Mandanici è il posto giusto per produzioni grandi e importanti.

Nel 150esimo anniversario della prima rappresentazione italiana dell’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi (che fu al Teatro alla Scala di Milano nel febbraio del 1872), l’Aida verdiana arriva nella Città del Longano. Il successo dell’Aida è dovuto alla grande qualità di cast, regia, musica e allestimenti ma anche a tutto quello che c’è dietro il mondo di Aida: il genio di Giuseppe Verdi, il fascino della civiltà egizia, la storia di un amore tormentato e impossibile che finisce inevitabilmente in tragedia.

La scommessa del neo-direttore artistico del Teatro Mandanici, Alberto Munafò Siragusa, è pienamente vinta e ci auguriamo di vedere presto nuove produzioni di così alto livello. Il soprano francese (di origini siciliane) Chrystelle Di Marco nella parte di Aida, il tenore spagnolo Eduardo Sandoval nella parte di Radamès, il baritono piemontese Alessio Verna nella parte di Amonasro, il mezzosoprano serbo Sanja Anastasia nella parte di Amneris hanno reso davvero speciale l’evento.

Un cast di rilievo internazionale che ha debuttato alla grande accanto al Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, e alla Catania Philharmonic Orchestra. Accanto a Di Marco, Sandoval, Verna e Anastasia c’erano il basso georgiano Sulkhan Jahani nelle vesti del capo dei sacerdoti Ramfis, il soprano bulgaro Leonora Ilieva nella parte della sacerdotessa, il basso messinese Gaetano Triscari nella parte del re e il tenore taorminese Federico Parisi nella parte del messaggero. Tutti mirabilmente diretti dal direttore francese Barthélemy Martin, affiancato dalla macedone Andjela Bizimoska.

Gli allestimenti di Franco Zeffirelli, i costumi di Anna Anni, il corpo di ballo guidato da Sarah Lanza e i bravi figuranti hanno esaltato maggiormente lo spettacolo. La sontuosa messa in scena ha rappresentato al meglio il testo originale di Antonio Ghislanzoni, il librettista lecchese che collaborò con Verdi, e le musiche del più grande e celebrato operista dell’Ottocento.

Il pubblico presente al Teatro Mandanici è stato magicamente trasportato nell’antico Egitto dei faraoni, nella storia immaginata da Ghislanzoni e Verdi (dal soggetto del grande egittologo francese Auguste Mariette). L’ambientazione egizia della storia ha certamente contribuito al grande successo dell’Aida, sin dalla prima rappresentazione al Cairo nel 1871. La passione per l’Egitto ha fortemente segnato la cultura dell’Ottocento, fin da quando il francese Jean-François Champollion decifrò i geroglifici grazie alla Stele di Rosetta dando origine all’egittologia (senza dimenticare i meriti di Napoleone Bonaparte che per la sua Campagna d’Egitto volle non solo soldati ma anche un gran numero di studiosi). L’Egitto antico tuttora affascina chi sia sensibile alla cultura in ogni sua forma, tanto che alcuni studiosi (come Martin Bernal in “Atena nera”) hanno visto nel mito greco delle Danaidi e del loro zio Egitto la prova dell’influenza egizia sulla civiltà greca e altri (come Sigmund Freud in “L’uomo Mosè e la religione monoteistica”) hanno affermato che il monoteismo ebraico sia derivato dalla rivoluzione religiosa che il faraone Akhenaton fece in Egitto nel XIV secolo avanti Cristo. Siano fondate o meno le suggestive ipotesi di Bernal e Freud, sono comunque prova di quanto la civiltà egizia abbia segnato profondamente l’immaginario collettivo negli ultimi due secoli.

Tutto ben rappresentato dalla sontuosità e monumentalità scenografica, dal livello musicale di prim’ordine e dal cast straordinario che il pubblico ha potuto ammirare sul palco del Teatro Mandanici e che ha ripetutamente applaudito. Bisognerebbe lavorare di fantasia per trovare difetti nello spettacolo ma alcuni momenti si sono certamente distinti per intensità e emozione. Particolarmente intenso è stato il dialogo tra Aida e Amonasro, quando questi chiede alla figlia di tradire la fiducia dell’amato Radamès. Altro momento di forza è stato quando Radamès scopre di aver tradito la patria rivelando la posizione dei suoi soldati. Amneris, che sulla scena appare sempre un passo dietro Aida e Radamès, sostenuta dalla potenza della musica strappa un gran più forte applauso quando lancia un anatema ai sacerdoti che avevano condannato a morte l’amato Radamès. Uno spettacolo davvero trionfale, complimenti a chi l’ha voluto e a chi lo ha realizzato.