Forza Italia Barcellona chiede la riconversione del Cutroni Zodda da Covid Hospital in ospedale di base

Una delegazione di Forza Italia di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal deputato regionale Tommaso Calderone e dai coordinatori cittadini Gianluca Sidoti e Domenico Crinò, ha organizzato un sit-in davanti all’ingresso dell’ospedale Cutroni Zodda per sollecitare la riconversione da Covid Hospital in ospedale di base, così come previsto dall’ultima rimodulazione dell’Assessorato Regionale alla Sanità.

La delegazione politica del partito era composta anche dagli assessori comunali Filippo Sottile, Tommaso Pino e Paolo Pino e dai capigruppo consiliari di Forza Italia, Lidia Pirri, e di Azzurri per Barcellona, Carmelo Pino, insieme ad alcuni esponenti del partito forzista.

