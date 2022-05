Flash mob del coordinamento di Forza Italia Barcellona per la riconversione del Cutroni Zodda

Il Coordinamento di Forza Italia Barcellona Pozzo di Gotto annuncia che domani mattina, alle ore 10,30, si terrà un flashmob davanti al Presidio Ospedaliero Cutroni Zodda per sensibilizzare le Autorità Sanitarie e l’Assessorato Regionale alla Salute ad adottare i provvedimenti necessari alla riconversione del Covid Hospital.

“L’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto – si legge in una nota dei coordinatori cittadini – nel lungo periodo pandemico che ha caratterizzato e modificato gli ultimi anni della nostra vita, ha ricoperto il ruolo di presidio e avamposto essenziale nella lotta al Covid. L’assistenza sanitaria fornita a coloro che sono stati colpiti, anche in maniera grave, dal virus è stata preziosa e in linea con i criteri nazionali e con i protocolli di adeguamento allo stato emergenziale. Ciò ha dato, al contempo, lustro al nostro presidio oltreché a tutto il personale impiegato. Oggi, però, ad emergenza finita, è giunta l’ora di riavere un Ospedale di Base che possa servire adeguatamente l’intero comprensorio e il suo bacino d’utenza di oltre 120 mila abitanti. E’, dunque, giunto il momento di rispettare tempi, impegni e previsioni, avviando subito la riconversione della struttura, ripristinando ogni reparto preesistente e portando alla piena efficienza lo stesso Pronto Soccorso. Il diritto alla salute, ostaggio per troppo tempo di un nemico invisibile quale il Covid, va a questo punto, con forza, garantito e tutelato con ogni mezzo!!!“