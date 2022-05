Barcellona, apre in via Kennedy 182 una nuova attività commerciale “IAggiusto”

E’ prevista per oggi alle 20 l’inaugurazione della nuova attività commerciale “IAggiusto“, che si trova in Via John F. Kennedy 182 a Barcellona Pozzo di Gotto.

Si è così svelato il mistero intorno al cartello scaramantico apparso alcune settomane fa sulla saracinesca del locale. Si trattava di una campagna pubblicitaria per lanciare la nuova attività commerciale, che si occupa, tra le altre cose, di assistenza e riparazione di strumenti elettronici e di compravendita di TV, PC, Smartphone e Tablet, ma anche di installazione di antenne e di parabole.

Dalle 18.15 segui la diretta Facebook dell’inaugurazione del locale sulla pagina di 24live