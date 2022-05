Barcellona, presentato il cast dell’Aida di Verdi nell’unica data siciliana al teatro Mandanici

Cresce l’attesa per la rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi, nell’allestimento di Franco Zeffirelli e con i costumi di Anna Anni, in scena sabato 21 maggio alle 21 presso il Teatro Comunale “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta dell’unica data siciliana di questo evento, che ha già attirato l’attenzione non solo di tanti appassionati di lirica e teatro. I posti disponibili sono davvero pochi e l’amministrazione comunale, per dare l’opportunità a tutti di partecipare alla serata ha disposto biglietto ridotti per i settori laterali, rimasti ancora disponibili.

Nel foyer del teatro Mandanici si è tenuto la conferenza stampa di presentazione del cast di rilievo internazionale, che debutterà sabato insieme al Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa e alla Catania Philharmonic Orchestra.

Dopo i saluti del direttore artistico del teatro Alberto Munafò, che ha ringraziato l’ufficio Teatro del Comune rappresentato in sala da Annamaria Puliafito, e del sindaco Pinuccio Calabrò, il direttore del coro lirico siciliano Francesco Costa ha introdotto alcuni componenti del cast. E’ intervenuta così Chrystelle Di Marco, soprano francese acclamato e consacrato dalla critica europea come una delle voci drammatiche di maggiore spessore e duttilità: “Un debutto tanto atteso – ha dichiarato – e carico di energia in una terra che mi appartiene essendo di origini siciliane”. Sarà invece la serba Sanja Anastasia a incarnare, con la sua voce pastosa e brunita, la gelosia e la passionalità redentrice di Amneris, mentre il comandante Radames sarà interpretato dal tenore spagnolo Eduardo Sandoval, voce dagli acuti brillanti e dallo squillo argentino: “Un onore – ha sottolineato il cantante spagnolo – poter debuttare uno dei ruoli più impervi del repertorio verdiano in Italia e con un team splendido e caloroso come una famiglia“.

Il basso georgiano, Sulkhan Jaiani, farà echeggiare le ieratiche e solenni melodie che Verdi ha affidato a Ramphis, mentre Alessio Verna darà corpo a un Amonasro solenne. A completare il cast il re di Gaetano Triscari, cantante di origine pattese che si esibisce per la prima volta in provincia di Messina, la sacerdotessa di Leonora Ilieva e il messaggero di Federico Parisi; assistente alla regia sarà Angela Bizimoska. A dirigere il nutrito cast, Barthelemy Martin, giovane direttore francese in piena ascesa nel panorama musicale internazionale, che era presente alla conferenza stampa.

La sontuosità dell’allestimento di Zeffirelli sarà arricchita dalla grande mole di figuranti che la Direzione Artistica dell’ente barcellonese, firmata da Alberto Munafò Siragusa, ha voluto affidare alle realtà locali al fine di avvicinare i giovani sempre più al mondo dell’opera e della cultura, e dal corpo di ballo guidato da Sarah Lanza che ricoprirà anche il ruolo di prima ballerina nelle coreografie realizzate per la produzione di Busseto da Luc Bouy.

“Il teatro – ha ricordato il primo cittadino, Pinuccio Calabrò – ha una funzione sociale e per tale evento straordinario abbiamo aperto le porte del principale teatro cittadino anche ai giovanissimi e coloro che non hanno avuto mai la possibilità di varcare questa porta che apre alla cultura e alla vera arte“.

