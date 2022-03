I contagi da Covid-19 salgono in provincia di Messina (+5.700 in 15 giorni): a Barcellona superata quota mille

A pochi giorni dalla fine dello stato d’emergenza per la pandemia da Covid-19, i numeri della diffusione del contagio sono cresciuti vertiginosamente in provincia di Messina, come confermano i dati diffusi oggi dell’ufficio stampa del Commissario Covid dell’ASP di Messina.

Mettendo a confronto i numeri del 7 marzo 2022 con quelli di ieri 21 marzo 2022, su base provinciale si è passati di 7.587 positivi ai 13.323 di ieri. Osservando nel dettaglio i dati dei distretti, riportiamo la tabella con la differenza tra i numeri negli ultimi 15 giorni:

DISTRETTO 7 MARZO 2020 21 MARZO 2022 DIFFERENZA PATTI 490 1115 625 SANT’AGATA 1174 1562 388 TAORMINA 583 655 72 LIPARI 130 199 69 MILAZZO 770 1491 721 MISTRETTA 204 388 184 BARCELLONA POZZO DI GOTTO 795 1471 676 MESSINA 3441 6442 3001

I cifre sono praticamente raddoppiate nei distretti delle tre città più popolose Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo e sono cresciuti in tutti i distretti della provincia. Su base cittadina ieri sera il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato 1001 positivi, superando per la prima volta la soglia del migliaio ufficialmente censiti. Il 7 marzo a Barcellona i positivi era 505. Stesso discorso vale per Milazzo, dove i positivi il 10 marzo era 360 ed ieri erano 645.

Restano stabili i numeri dei ricoveri, con gli attuali 104 posti occupati, di cui 12 in terapia intensiva. A Barcellona sono 16 le degenze Covid, con un -4 rispetto a 15 giorni fa.

La raccomandazione delle istituzione è quella di mantenere un atteggiamento prudente, per non compromettere il percorso di ritorno alla normalità auspicato da tutti.