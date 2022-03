Furnari, il gruppo Futura presenta il suo programma in vista delle elezioni comunali 2022

Il gruppo FuTura annuncia il suo impegno diretto delle prossime elezioni amministrative 2022, che si terranno alla fine di maggio, per scegliere il sindaco chiamato a guidare il centro tirrenico per i prossimi cinque anni.

I componenti del direttivo del gruppo FuTura, Stefania Baglione, Giada Branca, Iulio Foti, Loretta Geraci, Maurizio Gitto, Daisy La Macchia, Nunzio La Macchia, Agnese Leto, Tommaso Lombardo, Salvatore Maio, Valentina Mercadante, Carmelo Pirri e Danny Schepis, si sono presentati alla cittadinanza furnarese lo scorso 19 marzo, per annunciare la decisione di concorrere alla prossima tornata elettorale con un proprio candidato ed una lista collegata.

Nell’incontro di sabato scorso è stata presentata una prima ipotesi di programma, che potrà essere migliorato ed integrato tenendo conto delle proposte raccolte dai cittadini: “Abbiamo previsto una differenziazione tra punti da realizzare, in base ai tempi a breve termine e nel medio-lungo periodo, senza tenere conto di una scala di valori, quanto piuttosto dell’esigenza di fissare degli obiettivi concreti e raggiungibili“.

Nella lista dei punti a breve termine ci sono:

• il potenziamento della ricettività turistica;

• l’incremento della rete di trasporti tra le diverse frazioni di Furnari e tra lo stesso comune con i paesi limitrofi;

• lo sviluppo di canali di comunicazioni digitali al servizio del territorio;

• l’assistenza alla terza età e alle frange sociali più deboli;

• l’istituzione di due centri diurni ricreativi rispettivamente per le comunità di Furnari e Tonnarella;

• il baratto amministrativo;

• la creazione di una rete di video sorveglianza sull’intero territorio a tutela dell’incolumità dei cittadini e dei beni artistico/culturali;

• la promozione dell’integrazione culturale tra le diverse comunità residenti sul territorio;

• l’istituzione di un mediatore culturale da inserire in ambito scolastico al fine di semplificare l’integrazione stessa;

• il randagismo;

• l’analisi delle criticità legate ai servizi essenziali sul territorio.

I punti a medio-lungo termine:

• T.T.P.;

• l’accesso ai fondi P. N. R. R.;

• la transazione green;

• il rinnovamento e messa in funzione delle infrastrutture di interesse culturale e sociale già presenti sul territorio;

• l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore della fruizione di tutti i servizi essenziali e non ai soggetti affetti da disabilità.

Il gruppo FuTura ci tiene a ribadire che non esiste nessuna figura direttiva o di coordinamento: “Il gruppo – si legge in una nota – intende proseguire con le sue proprie forze in questa tornata elettorale e nelle prossime. Futura è inclusivo di per sé ed è aperto al dialogo con tutte le forze politiche radicate sul territorio, ma rimane fermo sui propri punti programmatici: ciò non esclude che gli stessi possano essere oggetto di parziale revisione o ampliamento“.