Doppio podio rosa per gli atleti della Tiger’s Den Barcellona: Greta D’Amico in Italia e Nouhaila Ammour in Marocco

La società sportiva barcellonese Tiger’s Den, diretta dai fratelli Giuseppe e Fabio Sottile, ha ottenuto due importanti affermazioni in campo femminile.

La Tiger’s Den ha partecipato con due atleti ai Campionati Italiani per cinture rosse che si sono svolti nella splendida cornice del PalaFlorio di Bari. La quattordicenne Greta D’Amico, studentessa dell’Istituto D’Alcontres di Barcellona, ha conquistato la piazza d’onore nella categoria Cadetti -47 kg, dopo aver superato tre agguerrite avversarie e cedendo per stanchezza in finale con il risultato di 14 – 11. Sfortunato invece il rientro di Simone Chiofalo, che dopo alcuni anni di inattività, esordisce nella categoria juoniores, perdendo per un solo punto al primo incontro.

E’ invece arriva la medaglia d’oro ai campionati nazionali del Marocco per Nouhaila Ammour, giovane atleta marocchina, trasferitasi in Italia e tesserata con la Tiger’s Den Barcellona. Nouhaila, già campionessa juniores, da qualche anno studia e si allena a Barcellona Pozzo di Gotto ed è volata nel suo paese per partecipare alla competizione nella categoria meno 62 kg.

Prossimi appuntamenti per il club barcellonese saranno i campionati italiani juniores cinture nere di Fondi (LT) e lo SPANISH OPEN di Alicante (Spagna) nel week-end tra l’1 ed il 3 aprile.