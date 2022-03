Il Movimento Città Aperta e l’associazione Genius Loci piangono la morte della professoressa Rosita Dell’Aglio

La notizia della morte della docente Rosita Dell’Aglio ha sconvolto il mondo della scuola, della cultura e dell’associazionismo della città del Longano.

Una brutta malattia l’ha strappata all’età di 64 anni all’affetto dei propri cari, ma anche a quello delle persone che l’hanno conosciuta ed apprezzata per la sua sincera disponibilità, sia a scuola, nell’istituto comprensivo Bastiano Genovese, dove lavorava, sia per l’impegno sociale con il Movimento Città Aperta, sia con l’associazione culturale Genius Loci, due realtà di cui è stata tra i fondatori. I messaggi di cordoglio per i familiari e soprattutto per il fratello Bernardo Dell’Aglio, presidente dell’associazione Genius Loci, sono arrivati via social da colleghi e amici.

Il Movimento Città Aperta l’ha ricordato così: “Rosita è stata una delle prime persone ad avvicinarsi al movimento e ci ha sempre spinto con entusiasmo dandoci forza, proponendo idee ed essendo sempre un punto di riferimento per tutti noi. Ed è stata soprattutto un’amica che mancherà enormemente a tutti noi. Addio cara amica…”. L’associazione Genius Loci si è stretta attorno al dolore del presidente: “La Genius Loci partecipa al dolore del suo Presidente dottor Bernardo Dell’Aglio per la scomparsa della cara sorella Rosita, socio fondatore dell’associazione”.

La redazione di 24live, che ha spesso collaborato con la professoressa Dell’Aglio per divulgare le iniziative della scuola Bastiano Genovese, si unisce al dolore dei familiari.