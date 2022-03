Basket, l’Orsa Barcellona dei giovani torna alla vittoria contro la Vis Reggio e chiude al 10° posto

Un’Orsa Barcellona ancor più giovane e meno esperta delle ultime giornate, senza Bergaudas e Babacar che per motivi diversi hanno lasciato la formazione giallorossa, torna alla vittoria dopo due mesi sul campo della Vis Reggio, che sarà tra le protagoniste dei playoff promozione.

Il punteggio finale della gara del Botteghelle (78-83) premia la prestazione di una squadra che si appresta a giocarsi le sue carte per mantenere un posto nella prossima serie C Gold attraverso il playout. I ragazzi di coach Filippo Biondo dovranno affrontare il primo turno, con il vantaggio della bella al PalAlberti. Si attende adesso l’ufficialità degli accoppiamenti, ma l’obiettivo è chiudere la stagione già in questa fase. Oggi è prevista una comunicazione ufficiale della Fip, che dovrà definire la classifica in base al quoziente canestri. L’avversario dei giallorossi sarà una tra la Fortitudo Messina e la Dierre Reggio Calabria, che nella fase ad orologio hanno entrambe conquistato la vittoria al PalAlberti. Sarà in ogni caso un avversario da prendere con le molle, ma probabilmente l’entusiasmo dei giovani dell’under 19 (fin qui imbattuti nella loro categoria) promossi in prima squadra può diventare un fattore importante. In ogni caso, ci sarebbe un salvagente nel turno successivo, dove ad attendere la perdente della prima sfida c’è già il Cus Catania.

Nei playoff approvando gli Svincolati Milazzo, che hanno conquistato il quarto posto con la vittoria sul parquet della Basket School Messina, seconda in classifica ed avversaria più quotata per contendere la promozione in serie B ai super favoriti della Green Basket Palermo.