Barcellona, a fuoco i pannelli di un impianto fotovoltaico: intervento dei Vigili del Fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Milazzo per domare l’incendio provocato dal guasto dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto del laboratorio analisi Iannelli di contrada Nasari.

Non ci sono state conseguenze per i pazienti, nè per gli operatori sanitari presenti nella struttura, ma è stata richiesta la presenza dei Vigili del Fuoco, che non solo hanno spento le fiamme con un intervento effettuato con grande perizia, ma hanno poi proceduto alla verifica su eventuali danni subiti dal tetto dell’edificio.