L’Igea torna in campo contro l’Atletico Catania, con un occhio al big match tra Ragusa e Jonica

L’Igea 1946, dopo la cocente delusione per la sconfitta interna nello scontro diretto contro il Ragusa, torna in campo oggi affrontando la trasferta senza storia contro il finalino di coda Atletico Catania, ultimo a -2 in classifica. Sarà una gara dell’esito scontato per i ragazzi del tecnico Peppe Alizzi, che adesso dovranno concentrare tutte le loro attenzioni per disputare al meglio le ultime gare di campionato e molto probabilmente la coda dei playoff per cercare il salto in serie D.

I giallorossi scenderanno in campo con un occhio alla sfida al vertice del girone B di Eccellenza tra Ragusa e Jonica, rispettivamente prima e seconda. Per il Ragusa superare indenne quest’ultimo ostacolo equivarrebbe a chiudere il discorso sul primo posto e sulla promozione diretta in serie D. Solo in caso di successo della squadre del barcellonese Michele Campo si potrebbero riaprire tutti i giochi, anche per l’Igea, che dovrà affrontare in casa la sfida contro la Jonica.

Città Di Taormina Santa Croce AciCatena Calcio 1973 Città Di Viagrande Atletico Catania Igea 1946 Ragusa Calcio Jonica F.C. Real Siracusa Belvedere Nebros Sport Club Palazzolo Città Di Siracusa riposano Virtus Ispica Carlentini