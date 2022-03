L’Igea supera nettamente l’Atletico Catania e torna al secondo posto, dietro la capolista Ragusa

L’Igea 1946 torna dalla trasferta sul campo dell’Atletico Catania con una netta e scontata vittoria per 6-0 e con il secondo posto, alle spalle della capolista Ragusa, che batte la Jonica nello scontro diretto e viaggia spedita verso la promozione in serie D.

Per la squadra giallorossa la gara di oggi è stato poco più che un allenamento, contro una formazione già retrocessa, che non ha più nulla da chiedere al campionato, dopo la decisione della Figc di annullare i playout. Le marcature igeane per la cronaca sono state realizzate da Presti, La Spada, Scolaro e Stassi, con la doppietta di Lucarelli. L’attenzione per la formazione barcellonese è adesso tutta concentrata sul mantenimento del secondo posto e sulla possibilità di giocare al meglio la carta dei playoff per conquistare la promozione sul campo, senza dover sperare in eventuali ripescaggi.

La vittoria del Ragusa contro la Jonica, grazie al gol di Sferrazza al 43′, rende praticamente irraggiungibile la formazione iblea, che può gestire un ampio vantaggio sulle inseguitrici con una partita in più da giocare. Sarà quindi un duello tra le due messinesi Igea e Jonica per ottenere il secondo posto e sfruttare il fattore campo del primo turno dei playoff, con due risultati su tre per ottenere il passaggio alla fase interregionale. Il regolamento infatti prevede poi il doppio confronto con una formazione del torneo di Eccellenza pugliese e poi una finalissima, sempre con gara di andata e ritorno contro la vincente dello spareggio tra l’altra formazione pugliese e quella molisana.

Città Di Taormina Santa Croce 1-1 AciCatena Calcio 1973 Città Di Viagrande 0-1 Atletico Catania Igea 1946 0-6 Ragusa Calcio Jonica F.C. 1-0 Real Siracusa Belvedere Nebros 0-2 Sport Club Palazzolo Città Di Siracusa 3-3