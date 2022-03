La consigliera Ilenia Torre: “Sugli aiuti all’Ucraina nessuna fuga in avanti, la mia proposta è diversa da quella dell’ass. Pino”

Non si placa la polemica per la proposta della consigliera comunale Ilenia Torre di chiedere ai colleghi, agli assessori ed al sindaco di destinare parte delle loro indennità ai profughi ucraini in fuga dalla guerra, che saranno destinati a Barcellona Pozzo di Gotto.

Oltre alle tensioni interne al civico concesso, c’è stata la presa di posizione dell’assessore Paolo Pino, che ha sottolineato la disponibilità dell’Amministrazione a reperire immobili da assegnare temporaneamente a chi sta scappando dal conflitto in Ucraina ed ha ricordato il suo intervento in consiglio con cui aveva solleticato i colleghi ad attivarsi per aiutare coloro che saranno ospitati nella città del Longano. Nel suo intervento pubblico, l’assessore Pino ha definito una fuga in avanti la proposta della Torre, probabilmente perchè annunciata alla stampa e non condivisa preventivamente con i colleghi.

La replica di Ilenia Torre non è tardata ad arrivare: “All’assessore Pino rispondo che la fuga in avanti, semmai, l’ha fatta lui a conclusione del Consiglio comunale di martedì scorso, quando non ha fatto altro che il proprio dovere, come Assessore al patrimonio, ad aderire ad una proposta condivisibile del Ministro Lamorgese rivolta a tutti i Comuni d’Italia e finalizzata ad individuare nel proprio patrimonio immobiliare beni da destinare ai profughi ucraini che arriveranno nel nostro Paese. La mia mozione ha ad oggetto un argomento diverso perchè ho chiesto ai Consiglieri comunali di mettere le mani nelle proprie tasche e di devolvere il primo trimestre dei gettoni di presenza del 2022 che ciascuno di noi percepirà per la partecipazione ai Consigli comunali e alle Commissioni consiliari e ho chiesto al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio di donare una quota delle loro indennità nell’ammontare che ritengono congruo. Mi pare evidente che l’iniziativa che ho proposto – utilizzando lo strumento ufficiale di interlocuzione con il civico consesso, ovvero la mozione – abbia un contenuto chiaro e che si possa ben conciliare con la proposta dell’Assessore Paolo Pino, poiché l’una non esclude l’altra. L’unica differenza è che la mia proposta, a differenza di quella dell’Amministrazione, richiede l’impegno di ciascuno di noi, oltre che dell’Ente pubblico“.

“Se a qualcuno ha dato fastidio – conclude la Torre – se ne faccia una ragione e non voti la mozione. Ma che si ponga fine alle pubbliche accuse di “populismo” che nelle ultime ore mi sono state reiteratamente rivolte oltre che dall’Assessore Paolo Pino, da alcuni colleghi Consiglieri, e financo dal Presidente del Consiglio, a cui ricordo che il Suo ruolo è quello di essere super partes. Non mi pare che per depositare un documento che ciascuno potrà liberamente votare o non votare in Consiglio sia necessaria la preventiva autorizzazione da parte di chicchessia e non mi pare che esista la censura del pensiero e/o della parola. La solidarietà si pratica, non si predica. Che ciascuno alle parole faccia seguire azioni concrete se ne ha voglia. Diversamente trovi argomenti concreti su cui impiegare il proprio tempo e si renda utile al prossimo. Con questo considero concluso il mio intervento, ritenendo che ci siano limiti di garbo, di buon senso e di rispetto che mai debbano essere oltrepassati e che già, purtroppo, nella giornata odierna, su questo argomento, ritengo abbondantemente travalicati proprio da parte di chi dovrebbe dare l’esempio“.