Oliveri, il sindaco Iarrera prosciolto dal reato di abuso d’ufficio per i bonus alimentari Covid

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Dott. Eugenio Aliquò ha prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio il Sindaco di Oliveri Francesco Iarrera. La sentenza è arrivata al termine di dell’udienza preliminare in cui il magistrato doveva esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura di Patti.

La vicenda per la quale il sindaco Iarrera è stato indagato è quella dei Bonus Alimentari erogati durante la fase iniziale della pandemia. La Guardia di Finanza, a seguito di indagini condotte, ha rilevato anomalie nelle richieste effettuate da 24 cittadini di Oliveri, rinviando al comune di Oliveri la decisione di ingiungere le sanzioni alle persone coinvolte o revocarle. Il Sindaco Iarrera ha sostenuto che, malgrado le difformità rilevate, l’erogazione dei bonus siano andati a soggetti che in quel frangente versavano in stato di indigenza, decidendo di emettere 24 ordinanze di revoca delle sanzioni. Le stesse indagini erano stati avviate in molti comuni del comprensorio, ma Iarrera è stato uno dei pochi a decidere di non elevare i verbali ai propri cittadini. Al termine dell’udienza è stata accolta la tesi del primo cittadino, rappresentato in aula dagli avvocati difensori Rosanna Sofia e Giuseppe Ciminata.

“Ringrazio i miei avvocati – afferma Iarrera – per il sostegno in tutte le fasi del procedimento e per aver permesso al giudice di poter decidere sulle basi di quanto realmente accaduto”.