Incidente stradale nel 2016, per gli indagati “il fatto non sussiste”

Antonino De Michele perde la vita in un incidente stradale a Leni di Salina nel 2016, le persone offese cercano un responsabile, ma è sentenza di non luogo a procedere per tutti. “Il fatto non sussiste”.

I fatti

Il 18 novembre 2016, un uomo perde la vita a causa di un incidente stradale che si verificava con la sua vespa. Nasce un’attività di indagine a cura dei Carabinieri di Salina e ne seguono atti di impulso da parte die legali delle persone offese parenti della vittima e si apre il procedimento.

Il primo ad essere additato come colui che avrebbe dovuto pagare per quanto accaduto sono stati il proprietario e l’utilizzatore dell’auto in sosta nei pressi dei luoghi in cui è avvenuto l’incidente, dove però non vi era alcun divieto. Istanze rigettate dal giudice e opposte dalle persone offese che rappresentano dei profili di responsabilità in capo all’ente proprietario della strada per mancanza di segnaletica, manutenzione e illuminazione della strada di cui trattasi.

Il procedimento

Il Gip, dr Pugliese, con una prima ordinanza iscrive al registro degli indagati anche l’allora Sindaco di Messina Renato Accorinti in qualità di proprietario della via in cui è avvenuto l’incidente. Nonostante le ulteriori indagini, il PM continua a reiterare la richiesta di archiviazione non ritenendo esservi profili di responsabilità, dal momento che – secondo la comunicazione da parte degli inquirenti – la strada era stata sottoposta a manutenzione e l’illuminazione mancante non avrebbe avuto alcuna incidenza rispetto all’evento che ha causato la morte dell’uomo.

Segue un’ulteriore opposizione all’archiviazione e a questo punto il Gip emette ordinanza per il verificarsi del soggetto proprietario dell’impianto dell’illuminazione che – secondo le parti offese – sarebbe responsabile di quanto avvenuto. Il PM chiede ancora archiviazione, in quanto il quadro non cambia. Le persone offese, con una terza opposizione, chiede che vengano indagati i funzionari che si sono occupati della gestione del tratto di strada provinciale di Salina. Con la terza ordinanza, il Gip ordina l’iscrizione nel registro degli indagati di tutti i funzionari coinvolti per approfondire ulteriormente le indagini.

Il PM, Dr.ssa Scali intervenuto nel procedimento dopo il Dr De Micheli, non ritiene di dover continuare le indagini e si limita a notificare l’avviso di chiusura delle indagini preliminari a cui fa seguito la richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

A questo punto i legali, Avv. Sebastiano Campanella e Avv. Adriana La Manna, producono una consulenza tecnica co la quale si dimostrano le ottime condizioni della strada, ribadite dai carabinieri intervenuti e avvalorate dai lavori di rifacimento del manto avvenuti nel quinquennio precedente grazie ai quali erano anche stati rifatti i muretti di contenimento a margine della strada. La strada, senza segnaletica orizzontale in quanto non tanto larga da permettere la doppia corsia, pur essendo provinciale era carente di illuminazione ma non per responsabilità della Provincia che non ha capitoli di spesa di bilancio per questa voce in particolare.

La conclusione

All’udienza preliminare, il PM Dora Esposito ha chiesto il non luogo a procedere facendo proprie le argomentazioni del collega che aveva proposto altre tre richieste di archiviazione. Il Gup, Dr De Marco, ha prosciolto tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste.

Il collegio di difesa era così composto:

l’avv. Sebastiano Campanella per Sebastiano Mufale e l’avv. Adriana La Manna e Yuri Aliotta per Giuseppe Celi, in qualità di tecnici della provincia regionale; l’avv. Alberto Gullino per l’AD di Enel S.p.a. Emanuele Sguazzi; l’avv. Giacomo Greco per Vignetti Fiorella e Landolina Paola.