Concluso il processo per la concussione all’Aias, gran parte dei reati sono stati prescritti

Il collegio del Tribunale di Barcellona, presieduto dal giudice Antonino Orifici, con a latere Noemi Genovese e Mariacristina Polimeni, ha pronunciato la sentenza per il troncone processuale della vicenda sulla concussione all’Aias, denunciata dall’ex presidente dell’associazione, il commercialista barcellonese Luigi La Rosa.

Nell’articolato dispositivo, i giudici hanno disposto il “non doversi procedere per morte dei rei” gli imputati Giovanni Di Quattro e Francesco Lo Trovato, fondatore del Consorzio Siciliano di Riabilitazione ed ex presidente nazionale dell’Aias.

Per tutti gli altri imputati è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione dei reati, ad eccezione di Sergio Lo Trovato, figlio Francesco (difeso dall’avvocato Fabio Repici), che è stato assolto ex art. 530 secondo comma con formula dubitativa, così come richiesto tra l’altro dallo stesso pubblico ministero Emanuela Scali.

Il processo aveva avuto inizio nel lontano 2013 ed era scaturito dalle dichiarazioni rese da Luigi La Rosa l’8 maggio 2010. Nel procedimento erano imputati con l’ipotesi di concussione in concorso, politici ed ex dirigenti regionali e nazionali dell’Aias. Era coinvolto l’ex deputato europeo ed ex assessore regionale alla Sanità Sebastiano Sanzarello, attuale sindaco di Mistretta, difeso dagli avvocati Lo Presti e Favazzo, già condannato in primo grado dal Tribunale di Messina per gli stessi fatti, con i reati comunque dichiarati prescritti in secondo grado. Tra gli imputati c’era anche l’ex assessore provinciale ed ex dirigente del Comune di Barcellona Natale D’Amico, difeso dall’avv. Francesco Russo, l’ex commissario della sezione di Milazzo e revisore dei conti dell’Aias Giuseppe Grasso, difeso dagli avvocati Bartolone e Lo Presti, e infine dell’ex commissario straordinario della sezione di Barcellona, Sergio Lo Trovato, difeso dall’avv. Repici.

Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Sebastiano Fazio per La Rosa Luigi, Ugo Colonna per Amalia Scilipoti, Giuseppe Tortora per Sebastiano Messina, Gianluca Imbesi per Angela D’Angelo e Massimiliano Arnò.