Milazzo, incidente mortale autonomo sull’asse viario: deceduta una ragazza di 19 anni

Un incidente mortale si è verificato stamattina dopo le 10.30 sull’asse viario che collega lo svincolo della A20 di Milazzo con il centro della città mamertina.

Secondo una prima ricostruzione, una ragazza di 19, Marika Cambria, residente di San Filippo del Mela, a bordo di uno scooter, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo tra lo svincolo che conduce al porto ed all’ospedale Fogliani ed è stata scaraventata violentemente contro il guardrail. La centaura sarebbe morta sul corpo così come accertato dal medico legale intervenuto sul posto e le forze dell’ordine prima di spostare il corpo rimasto sul selciato stanno effettuando i rilievi, con il coordinamento dei magistrati della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Marika Cambria (nella foto del profilo Facebook) frequentava il corso di Scienze infermieristiche all’università di Messina ed era molto conosciuta a San Filippo del Mela per la sua attività all’interno dell’oratorio della parrocchia di Olivarella.