L’I.S. “Impallomeni” di Milazzo rappresenterà Messina nella finale regionale delle Olimpiadi di Filosofia

Ci sono le Olimpiadi del corpo e quelle della mente. Le prime sono quelle che impegnano i migliori atleti del pianeta, le seconde sono le olimpiadi disciplinari che coinvolgono gli studenti di tutto il mondo.

Tra le discipline umanistiche spiccano le Olimpiadi di Italiano, tra le discipline scientifiche le più note sono le Olimpiadi di Matematica. E poi ci sono le Olimpiadi di Filosofia, che è una disciplina di confine poiché è sia umanistica sia scientifica: sostanzialmente transdisciplinare, basti considerare il gran numero di filosofi matematici e le tematiche tipicamente scientifiche trattate dai grandi protagonisti della storia della filosofia. Le Olimpiadi di Filosofia si articolano in una prova d’Istituto, in una Selezione Regionale e in una Finale Nazionale.

Nella provincia di Messina l’unico Liceo che parteciperà alla Selezione Regionale di lunedì 21 marzo 2022 sarà l’Istituto Superiore “Giovan Battista Impallomeni” di Milazzo”, diretto dalla Dott.ssa Francesca Currò. A rappresentare il Liceo milazzese saranno Michele Doria e Anna Maria Sofia (quarta B del Liceo Scientifico), che si sono qualificati primi nella prova in lingua italiana (cosiddetta Sezione A), Chiara La Cava (quarta C del Liceo Linguistico) ed Eleonora Palermo (quarta A del Liceo Classico) che hanno superato la prova in lingua inglese (la cosiddetta Sezione B).

Nella prova d’Istituto i quattro studenti hanno elaborato un saggio confrontandosi con i testi di Agostino di Ippona, Aristotele, Democrito, Fichte, Hayek, Hobbes, Kierkegaard, Nietzsche e Senofonte. La prova consiste nell’elaborazione di un saggio filosofico che può essere di ambito gnoseologico-teoretico, politico, etico o estetico.

I loro elaborati sono stati valutati da una commissione interna composta dai docenti di filosofia Caterina Saraò, Domenico Cutrupia, Francesca La Malfa e Roberta Giannetto e dalla docente di inglese Cettina Bono. Nella Selezione Regionale, che sarà in modalità online (con un evoluto sistema di controllo attraverso sorveglianza in collegamento audio e video), i quattro alunni dell’Impallomeni dovranno competere con studenti dei licei di Agrigento, Sciacca, Acireale, Catania, Giarre, Mascalucia, Paternò, San Giovanni La Punta, Piazza Armerina, Palermo, Lercara Friddi, Monreale, Augusta, Floridia, Lentini, Siracusa, Alcamo, Marsala e Trapani.

La Finale Nazionale sarà a Roma nei giorni 6-7-8 aprile 2022 (se per motivi legati alla pandemia non sarà possibile svolgere la finale in presenza, sarà online il 7 aprile): in quell’occasione si premieranno i vincitori della prova in lingua italiana e si selezioneranno gli studenti che, avendo superato la prova nazionale in lingua straniera, rappresenteranno l’Italia nella International Philosophy Olympiad, che si terrà a Lisbona dal 26 al 29 maggio 2022.

Le Olimpiadi di Filosofia sono una competizione nazionale, organizzata dalla Società Filosofica Italiana e dall’associazione di promozione sociale Philolympia assieme al Ministero dell’Istruzione ed è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. La manifestazione è già giunta alla XXIX edizione ed è affiliata alle Olimpiadi Internazionali di Filosofia (International Philosophy Olympiad), promosse dalla Fédération Internationale Des Sociétés De Philosophie (FISP) e dall’UNESCO, che hanno avuto la loro prima edizione nel 1993 nella città bulgara di Smoljan e ogni anno si svolgono in una città differente del mondo (in Italia la finale internazionale è stata a Cosenza nel 2006 e a Roma nel 2019). La partecipazione dell’IIS “G.B. Impallomeni” alle Olimpiadi di Filosofia è un importante momento di crescita per gli studenti selezionati e l’occasione per il liceo milazzese per dare nuovo slancio all’insegnamento della Filosofia.