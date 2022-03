Tensioni nel gruppo di Forza Italia all’Ars: Caputo prova il “golpe”, ma Calderone resta capogruppo

E’ stata una giornata convulsa quella vissuta a Palermo all’interno del gruppo di Forza Italia all’Ars. Le tensione tra una parte dei deputati azzurri e il gruppo del presidente Tommaso Calderone e del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè avevano portato stamattina ad un vero “golpe”

Nel corso di riunione autoconvocata dai consiglieri dissidenti rispetto alla linea di Calderone e Miccichè, nello specifico Riccardo Savona, Marco Falcone, Alfio Papale, Riccardo Gallo Afflitto e Margherita la Rocca Ruvolo e Stefano Pellegrino avevano eletto Mario Caputo per il ruolo di capogruppo. Era stata diffusa anche una prima dichiarazione dello stesso Caputo con cui ringraziava i colleghi per la nomina ed lo stesso Calderone per il lavoro fin qui svolto.

La reazione dell’onorevole Tommaso Calderone è arrivata poco dopo con un comunicato: “Apprendo dalla stampa che il gruppo parlamentare di Forza Italia avrebbe un nuovo capogruppo. Ricordo però che il gruppo medesimo è un’associazione, che come tale è regolamentata da norme codicistiche che non prevedono l’autoconvocazione. È prevista la richiesta di convocazione, a cui solo il capogruppo può dar seguito. E solo nel caso di ingiustificata inerzia dello stesso, ci si può rivolgere al Tribunale, per chiederne la convocazione. Pertanto considero la nomina dell’on. Mario Caputo come tamquam non esset, perché non sono state rispettate le procedure. Nei prossimi giorni darò seguito alla richiesta di convocazione alla presenza di tutto il gruppo di Forza Italia, non di una sola parte, che rispetto ad un procedimento codificato si è autoconvocata. Metterò all’ordine del giorno la nomina del nuovo capogruppo, insieme a varie ed eventuali istanze. Ma ribadisco: è impensabile che si proceda in tale modo rudimentale. Ci sono delle procedure da rispettare, secondo canoni previsti per legge. La nomina dell’on. Caputo è priva di efficacia”.

La conferma a quest’ultima tesi è arrivata nella seduta di oggi pomeriggio all’assemblea regionale, dove il ruolo di capogruppo di Forza Italia è stato riconosciuto all’on. Calderone. Nel corso della riunione è stato votato un provvedimento, con primo firmatario lo stesso Calderone, che blocca le nomine da parte della Regione nell’ultimo semestre prima della elezioni dell’autunno 2022. “La riunione dei capigruppo sarà convocata nei prossimi giorni – conferma Calderone – per discutere la sfiducia presentata dai consiglieri che si sono autoconvocati stamattina, senza rispettare la procedure. In quell’occasione saranno presenti anche i deputati Nicola D’Agostino e Edy Tamajo, che hanno richiesto di aderire al gruppo di Forza Italia”. Le tensione all’interno del gruppo forzista sarebbe stata innestata dalla decisione di sostenere il provvedimento proposto dal capogruppo Calderone di bloccare le nomine, tra cui quelle dei direttore generali dell’Asp, negli ultimi sei mesi della legislatura, per non favorire la ricerca del consenso elettorale attraverso le stesse nomine.