La Corda Fratres ed il museo Cassata avviano una raccolta di aiuti per le popolazione dell’Ucraina

L’associazione Corda Fratres di Barcellona Pozzo di Gotto e il Museo Cassata hanno organizzato una raccolta di aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

Sono richiesti farmaci (antidolorifici, antibiotici, bendaggi, lacci emostatici e simili, ed inoltre pannolini per bambini ed anziani), viveri a lunga conservazione e indumenti nuovi, che possono essere consegnati presso la sede di via Alessandro Volta n. 39, dalle 16,00 alle 20,00, fino a martedì 22 marzo 2022. “Ancora una volta – affermano Francesco Sidoti della Corda Fratres e Santo Lombardo del Museo Cassata – siamo chiamati ad esprimere concretamente la nostra tradizionale generosità in favore di fratelli sofferenti criminosamente aggrediti. Lo facciano nel solco di quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione Italiana ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali‘.