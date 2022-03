Barcellona, concluse le prove per lo spettacolo estivo: i Jalisse saranno gli ospiti del tour degli Atmosfera Blu

Sono stati giorni intensi per il gruppo musicale barcellonese degli Atmosfera Blu, che hanno avuto la grande opportunità di provare al teatro Mandanici con il noto due dei Jalisse, vincitori del Sanremo 1997.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, coppia nella vita e nello spettacolo, hanno dato e ricevuto tanto nella trasferta siciliana, come confermato nell’incontro con la stampa organizzato dall’Amministrazione Comunale all’ingresso del teatro Mandanici. Nella lunga diretta trasmessa sulla pagine Facebook di 24live (che vi riproponiamo) i due cantanti hanno raccontato la loro carriera, dal grande successo con la vittoria del Sanremo 1997, grazie al brano “Fiumi di parole”, alle successive difficoltà nel trovare un supporto dalla case discografiche per proseguire la loro vita musicale. Fabio e Alessandra hanno così raccontato della scelta vincente di autoprodursi, creando un loro etichetta indipendente, per poter lavorare con la serenità di chi si gestisce scegliendo liberamente il suo percorso. La loro strada si è incrociata nell’ultimo periodo con quella degli Atmosfera Blu, gruppo musicale barcellonese, nato dalla passione per la musica di un’altra coppia Giuseppe Santamaria ed Anna Lanza.

l Jalisse hanno infatti raccolto con entusiasmo l’invito degli Atmosfera Blu a partecipare come ospiti d’onore alla prossima tournee estiva del gruppo barcellonese, che riproporranno lo spettacolo “Sanremo è sempre Sanremo”. Sono stati così programmati alcuni giorni di prove che hanno portato a Barcellona il duo tra i più famosi della musica italiana, rimasti entusiasti dell’accoglienza e dell’affetto dimostrato durante la loro permanenza. Sui prossimi programmi tutti hanno mantenuto un grande riserbo, ma appare molto probabilmente che una tappa del tour si possa svolgere proprio al teatro Mandanici, con la presenza dei Jalisse.

Così hanno commento sui social i Jalisse in partenza dalla Sicilia: “Siamo stati coccolati dal calore e dall’amicizia della Sicilia, torniamo a casa ma il nostro cuore rimane un po’ anche là. Un abbraccio forte agli Atmosfera Blu e a tutta la band ci rivediamo presto“.

Giuseppe Santamaria così ha commentato questi giorni vissuti insieme ai Jalisse: “Condividere finalmente la “sala prove” con i Jalisse è stato emozionante per noi e per i ragazzi della band. La straordinaria professionalità di Fabio e Alessandra è stata una fonte di crescita e di miglioramento per tutti noi. Non parliamo poi della loro simpatia, a dir poco contagiosa e davvero preziosa! Siamo contanti anche per l’incontro con l’amministrazione e con la stampa, che è stata una grande dimostrazione di stima nei confronti“.