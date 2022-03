Oliveri, flash mob in piazza per ricordare la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla sui disturbi alimentari

Il Centro di Riabilitazione Nutrizionale – UOL AIDAP di Oliveri (ME) ha aderito alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi dell’Alimentazione, con un flash mob organizzato in piazza Municipio.

L’iniziativa, organizzata con il contributo della FitOver, ha coinvolto giovani e adulti per sensibilizzare su un problema che costituisce una delle patologie emergenti di maggiore incidenza su fasce sempre più ampie di giovani in età adolescenziale, influenzandone pesantemente la salute fisica ed il benessere psicologico.

“I Disturbi dell’Alimentazione – sottolinea il responsabile del centro Francesco Iarrera – rappresentano una patologia in costante crescita nel nostro territorio, soprattutto a causa dei condizionamenti ambientali che spingono verso ideali di perfezione fisica irrealistici. Gli studi condotti nel territorio della nostra provincia stimano la prevalenza dell’Anoressia nervosa intorno al 7%, quello della Bulimia nervosa intorno al 4% e quella dei Disturbi del Comportamento Alimentare Non Altrimenti Specificati (EDNOS) intorno al 8%. Le famiglie che si ritrovano a combattere queste battaglie spesso si sentono impotenti o addirittura colpevoli, ma occorre sapere che dai Disturbi Alimentari si può guarire e che i genitori non sono considerati la causa di insorgenza di questo problema”.

Il Centro di Riabilitazione Nutrizionale – UOL AIDAP di Oliveri (ME) è disponibile ad accogliere le richieste per un incontro gratuito, citando nell’oggetto la data del 15 Marzo, e offre ottenere informazioni e sottoporsi a test anonimi visitando il nostro sito internet www.centrodiriabilitazionenutrizionale.it