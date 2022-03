Barcellona, sarà inaugurato domenica il campo polifunzionale al coperto di contrada Manno

Si terrà Domenica 20 Marzo la benedizione ed l’avviamento all’attività agonistica del campo polifunzionale di Contrada Manno. L’inaugurazione dell’opera, completata alla fine del dicembre 2021, era stata rinviata per le misure restrittive previste dall’emergenza pandemica.

L’approvazione del progetto di recupero funzionale ha consentito di realizzare uno spazio all’avanguardia per la disputa di partite d calcio a 5 e pallamano; l a struttura, munita di sistema antincendio, é realizzata in legno laminare con copertura in pvc, vanta una pavimentazione in materiale sportivo outdoor idoneo per lo svolgimento delle attività agonistiche programmate, nonchè un impianto a led che coniuga l’esigenza della perfetta luminosità al contenimento dei costi energetici.

L’Assessore allo sport, Roberto Molino, acquisito il parere delle istituzioni competenti in materia e nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni volte a fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19, unitamente al Sindaco, avv. Giuseppe Calabrò ed al l’Amministrazione Comunale, ha programmato l’organizzazione di una breve cerimonia, seppur l’attuale contingenza sanitaria imponga alla medesima carattere riservato.

L’iniziativa inaugurale seguirà il programma di seguito descritto:

ore 17,00 – Ritrovo in Ctr. Manno presso la sede della struttura per un momento di preghiera, seguito dagli interventi delle autorità e dal taglio del nastro.

Il programma continuerà con la disputa di una partita di calcio a 5 tra la squadra del Mortellito (serie B) e quella di Barcellona Pozzo di Gotto, per l’occasione, composta da atleti all’uopo selezionati dalla locale sezione della FIGC.

La contingente situazione pandemica non ancora in remissione ha imposto di limitare le presenze con inviti alle autorità civili, militari e sportive di settore. Nel ringraziare il personale degli uffici e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.