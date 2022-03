Barcellona, sarà avviato un dialogo costruttivo per la valorizzazione condivisa della nuova chiesa di Don Bosco

L’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, come già comunicato ieri, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della consacrazione della nuova chiesa dedicata a San Giovanni Bosco realizzata nell’area dell’oratorio salesiano di Barcellona P.G. con l’impegno e le risorse economiche messe a disposizione da Don Agostino Irlandese.

Lo stesso don Irlandese, nel confermare il rinvio, chiarisce quelle che sono le motivazioni dell’opportuna decisione della Diocesi di Messina: “La comunicazione ufficiale – ha scritto sul suo profilo – è arrivata dall’arcivescovo di Messina Mons Giovanni Accolla, motivando tale posticipazione soprattutto a ritardi tecnici nella concessione dell’agibilità parziale dell’opera, oltre alla necessità di avviare un dialogo costruttivo per garantire una partecipazione condivisa dall’intera comunità salesiana Barcellonese, rispetto alla valorizzazione della nuova struttura. Nell’attesa che tutto si risolva per il meglio – si annuncia che le statue di San Giovanni Bosco e Maria Ausiliatrice, realizzate sempre in Val Gardena dallo stesso scultore del Cristo, sono pronte per varcare la porta della nuova chiesa. La chiesa è pronta per celebrare la santa messa. Viva Don Bosco”.

Si aprirà quindi un confronto per trovare un auspicato punto di condivisione sulla gestione dell’attività liturgica all’interno della nuova struttura, che fa parte integrante dell’oratorio salesiano. L’obiettivo dovrà essere quello di mettere da parte le polemiche, per individuare una soluzione che consenta una partecipazione di tutta la comunità salesiana barcellonese, sfruttando al meglio le potenzialità della una chiesa.