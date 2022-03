Atletica Leggera, la Duilia Barcellona protagonista ai campionati italiani di cross

E’ stato un weekend ricco di soddisfazioni per una folta delegazione della Duilia Barcellona, che ha partecipato ai Campionati Italiani di Cross in programma sul tracciato di Trieste. La società barcellonese, guidata da Emanuele Torre, era l’unica compagine messinese presente alla kermesse nazionale.

Il risultato più importante per gli atleti barcellonesi è stato quello del talentuoso fondista Zouhir Sahran, che ha conquistato il 3º gradino del podio nella categoria Promesse ed il 17º nella classifica assoluta, il nono tra gli italiani partecipanti. Zouhir Sahran ha interpretato la gara in modo ottimale sotto il profilo tattico ed alla fine è riuscito a prevalere su atleti molto più esperti, sfruttando un percorso con strappi in discesa e leggera salita, che adattavano al suo stile di corsa.

La squadra della Duilia Barcellona ha ben figurato anche nelle altre categorie, maturando un’importate esperienza per i giovani atleti che hanno partecipazione alla manifestazione nazionale. Le Allieve della Duilia, Giulia Bucca, Lucrezia Rao Genovese e Mariapia Salamone, si sono piazzate al 37º posto, mentre il loro compagno Francesco Billone presente insieme alla rappresentativa Siciliana Cadetti, si è classificato al 92º posto. Un’esperienza importante è stata anche quella delle due staffette del Longano, quella femminile composta da Giulia Giuffrida, Sofia Martello, Alice Cundari e Alessandra Zimbaro e quella maschile da Antonio Gangemi, Alessio Ibba, Fabio Bucca e Francesco Calabrò, quest’ultimo allenatore di Zouhir, che si è cimentato eroicamente anche come atleta.