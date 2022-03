Basket, l’Orsa Barcellona perde con la Fortitudo Messina e scivola al 12^ posto in serie C Gold

L’Orsa Barcellona perde anche contro la Fortitudo Messina nella quinta giornata della fase ad orologio e scivola al 12^ posto nella classifica di Serie C Gold, in virtù delle sconfitte negli scontri diretti contro Dierre Reggio Calabria e proprio Fortitudo Messina.

La squadra di coach Filippo Biondo è crollata nell’ultimo quarto di gara, dopo una partita rimasta in equilibrio fino al break decisivo dei messinesi, che con un 9-1 ad inizio dell’ultimo quarto, ispirato dal play Bellomo, hanno portato via una vittoria dal PalAlberti (75-82) con cui scavalcano i barcellonesi ad una giornata dalla fine del torneo, prima della fase dei playoff e playout. Gli orsacchiotti solo con una vittoria esterna contro la Vis Reggio Calabria, in lotta per l’ottavo posto che vale i playoff, potrà sperare di migliorare la classifica ed arriva all’undicesimo posto. Il primo turno dei playout per i giallorossi avranno comunque l’handicap della bella in trasferta, ma serve comunque una maggiore continuità durante la partita per tornare alla vittoria che manca ormai da molti mesi.