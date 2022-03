Barcellona, assolto un chirurgo del Cutroni Zodda dall’accusa di omicidio colposo

Si conclude con assoluzione piena, perché il fatto non sussiste (art. 530 comma 1), il procedimento penale per omicidio colposo a carico del Dott. Antonino Mario Genovese, chirurgo barcellonese in servizio dal 2007 presso l’unità operativa di chirurgia generale del presidio ospedaliero del Longano, difeso dagli Avvocati Pinuccio Calabrò e Tindaro Grasso.

Il Giudice monocratico Dott.ssa Noemi Genovese ha assolto con formula piena il sanitario barcellonese dall’accusa di omicidio colposo nei confronti di un paziente, all’epoca 67enne, deceduto al proprio domicilio dopo essere stato sottoposto prima ad intervento chirurgico, e successivamente dimesso dal presidio ospedaliero. I fatti risalgono a Dicembre 2013 epoca in cui il Dott. Genovese sottoponeva ad un delicato e complesso intervento chirurgico l’uomo, che giungeva in P.S. per un quadro clinico di peritonite diffusa da perforazione duodenale. Il paziente dimesso dopo 17 giorni di degenza, andava incontro ad exitus al proprio domicilio di Terme Vigliatore il 16/12/2013, tre giorni dopo la dimissione. Alcuni dei familiari (non tutti) del defunto facevano esposto in procura per verificare la causa della morte del proprio congiunto; la procura nella persona del Sost. Procuratore Mirko Piloni avviava le indagini predisponendo l’autopsia, che veniva affidata alla Prof.ssa Sapienza dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Universitario di Messina. Sulle conclusioni dell’accertamento peritale veniva richiesta l’archiviazione del procedimento in quanto, a dire dello stesso consulente della Procura, Prof.ssa Sapienza, non erano state riscontrate responsabilità a carico del sanitario e/o della struttura ospedaliera che lo aveva in cura.

I legali della parte civile, Avv. Antoniele Imbesi ed Angelina Aveni, si opponevano all’archiviazione sulla base di alcuni rilievi redatti dal Dott. Giovanni Crisafulli. Il G.I.P. Dott. Pugliese disponeva un supplemento di indagini affidando una nuovo accertamento peritale esclusivamente sugli atti a due nuovi consulenti della procura, Prof. Angiò e Dott.ssa Fabiano, che censuravano al sanitario alcuni comportamenti, a lor dire omissivi, che avrebbero potuto influire nel decesso del paziente. Il sostituro procuratore Dott.ssa Paiola, subentrata al collega Piloni, chiedeva il rinvio a giudizio dell’imputato sulla base di quest’ultima consulenza.

Iniziava dunque una lunga fase dibattimentale che entrava nel vivo con il giudice monocratico la Dott.ssa Noemi Genovese. Durante il dibattimento venivano ascoltati diversi testi, tutti i consulenti della procura ed il consulente di parte civile. La difesa proponeva un collegio di peritale di parte composto dal Dott. Fabrizio Perri (medico-legale), dal Prof. Giuseppe Navarra (chirurgo generale) e dal Dott. Alfio Proietto (pneumologo). Le conclusioni a cui giungeva il collegio di parte del Sanitario erano le stesse a cui era giunto il primo consulente della Procura, che aveva eseguito l’autopsia (Prof.ssa Daniela Sapienza). Tutti i consulenti erano concordi nel ritenere che la causa del decesso del paziente (Edema Polmonare Acuto), avvenuta tre giorni dopo la dimissione, era diretta conseguenza dell’insorgenza improvvisa ed imprevedibile della stessa menomazione cardiocircolatoria che si è instaurata su un quadro morboso, cui il paziente risultava essere cronicamente affetto da diversi anni. Nessuna responsabilità vi era nella condotta chirurgica dei Sanitari dell’U.O. di Chirurgia Generale che avevano avuto in cura l’uomo. Sulla base delle perizie prodotte in fase dibattimentale il Giudice Monocratico che ha assolto con formula piena il Sanitario dell’A.S.P. di Messina.

Il Dott. Antonino Mario Genovese, dopo le lettura della sentenza, ha ribadito la propria la fiducia ed il proprio rispetto delle Istituzioni e del lavoro svolto dalla Magistratura, non ha voluto fare alcun commento, ma si è limitato ad un breve comunicato: “Finisce un incubo, si chiude una sofferenza lunga otto anni, nessuna vittoria, ma solo un riconoscimento della propria “attività di medico per il paziente”, quest’ultimo dal sottoscritto sempre considerato nella sua intera espressione di essere umano e non di degente numero XY. Ringrazio gli Avv.ti Pinuccio Calabrò e Tindaro Grasso che mi sono stati vicini professionalmente e soprattutto umanamente, credendo, sin dall’inizio, nella mia sincera e trasparente opera di medico e di uomo!“