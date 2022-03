Calcio, oggi il big match tra Igea e Ragusa. Alizzi: “Affrontiamo una partita importante ma non decisiva”

L’attesa è ormai finita per il big match del girone B di Eccellenza tra Igea 1946 e Ragusa Calcio, che oggi pomeriggio alle 15 si confronteranno allo stadio D’Alcontres-Barone, davanti ad una cornice di pubblico degna di ben altre categoria.

La società giallorossa ha infatti lanciato da giorni la prevendita con un ottimo riscontro tra i tifosi e sostenitori della formazione giallorossa. La squadra del tecnico Giuseppe Alizzi ha lavorato al meglio durante la settimana, come conferma alla vigilia lo stesso allenatore: “Sono soddisfatto della settimana di allenamenti ed arriviamo all’appuntamento con il Ragusa nella migliori condizioni. Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio, ma allo stesso tempo del fatto che sarà un gara fondamentale come tutte le altre che si separano dalla fine del torneo. Il campionato non finisce certo dopo questa gara e per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate dovremmo giocare tutte le parte con la giusta determinazione, a prescindere dall’avversario che avremo di fronte. Per chi ha iniziato la stagione con l’obiettivo lottare per il primato le gare come queste diventano stimolanti e tutti vorrebbero giocarle. Dobbiamo affrontarla però con la testa libera da qualsiasi pressione, pensando a mettere in campo le nostre qualità tecniche e caratteriali. Il Ragusa è un avversario che ha dimostrato di meritare la posizione che occupa, così come noi, e ci giocheremo il match provando a sfruttare le nostre armi. Sarà fondamentale l’impatto sulla partita, che dovremo iniziare con lo stesso spirito delle ultime giornate, che ci hanno portato alla vittoria. Avremo al nostro fianco il pubblico del D’Alcontres, che sarà darci la carica per raggiungere il nostro obiettivo“.

Di seguito riportiamo l’elenco dei convocati, il programma di oggi e la classifica aggiornata:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – INIZIO ORE 15

Carlentini Calcio Città Di Taormina Città Di Viagrande Sport Club Palazzolo Igea 1946 Ragusa Calcio Nebros AciCatena Calcio 1973 Santa Croce Real Siracusa Belvedere Virtus Ispica 2020 Atletico Catania Riposano Città di Siracusa Jonica F.C.

CLASSIFICA