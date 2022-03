Calcio, al D’Alcontres i tifosi dell’Igea danno spettacolo ma la vittoria va al Ragusa (0-1)

Un gol nel finale di Belluso regala la vittoria al Ragusa, che torna capolista con una partita in meno, ma i vincitori del big match del D’Alcontres sono i tifosi giallorossi, che regalano emozioni all’inizio della partita con una coreografia spettacolare, da categoria superiore, e poi con un sostegno costante alla squadra.

La troppa attesa ha probabilmente fatto un brutto scherzo ai ragazzi del tecnico Peppe Alizzi, che non se non scesi in campo con quella spensieratezza necessaria per affrontare sfide così importanti. La gara era un passaggio centrale nel percorso verso la promozione, ma è diventato decisivo per una sconfitta che a sei giornate dalla fine, rende molto complicato il cammino dei giallorossi. Dall’Oglio e compagni dovranno sperare infatti nei passi falsi delle due concorrenti, il Ragusa che ha riconquistato la testa della classifica ed la Jonica, che nel giorno di riposo mantiene il secondo posto con due punti di vantaggio sui giallorossi. Domenica prossima Ragusa e Jonica si confronteranno allo stadio comunale Aldo Campo di Ragusa, con i padroni di casa che avranno il match ball per compiere un passo decisivo verso la promozione in serie D. L’Igea renderà visita alla fanalino di coda Atletico Catania e sperare in un pareggio nello scontro diretto tra Ragusa e Jonica per tornare in corsa, dopo il passo falso di oggi.