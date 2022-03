Operazione antimafia, il Riesame modifica le misure cautelare per due indagati

Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza del Gip di Messina relativamente al reato di associazione mafiosa nei confronti di Davide Canevari, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato al quale la notte del 22 febbraio scorso era stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, in qualità di gestore di un immobile ubicato al centro storico di Milazzo, è accusato di essere contiguo alla associazione mafiosa dei “Barcellonesi”, nell’ambito di un giro di prostituzione e per questo rimane attualmente indagato. Il Tribunale del riesame di Messina ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Gaetano Pino ed ha ritenuto non sussistente la sola aggravante mafiosa ed ha conseguentemente rimesso in libertà l’arrestato applicando la sola misura dell’obbligo di firma.

Con un altro provvedimento, il tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari per Salvo Piero, indagato di associazione e cessione di sostanze stupefacenti in vari episodi emersi a seguito di applicazione di microspia all’interno dell’autovettura. Il giudici messinesi anche in questo caso hanno accolto la tesi difensiva dell’avvocato Gaetano Pino, disponendo l’immediata scarcerazione, sostituita dalla misura degli arresti domiciliari.