Barcellona, via libera all’installazione di quattro punti Wi-fi free nella città del Longano

Il Comune di Barcellona ha aderito, a costo zero, al progetto nazionale “Piazza Wi-Fi Italia”, a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico e gestito da Infratel Italia, per l’installazione di quattro punti Wi-Fi free sul territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

A comunicare con soddisfazione l’importante novità, in un percorso di digitalizzazione della città, sono il Vicesindaco Santi Calderone e la Consigliera Comunale del gruppo #Noicisiamo, Antonella Lepro. Il 5 novembre 2020 era stata la stessa consigliera a segnalare al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto la possibilità di aderire al progetto nazionale senza gravare sulle casse comunali.

Il progetto giunge oggi a compimento, grazie anche all’impegno del Vicesindaco Santi Calderone che, fin da subito, ha mostrato interesse verso la proposta e seguito personalmente l’evolversi e lo sviluppo dell’iter.

I quattro gli Access Point, secondo quanto reso noto da TIM, saranno allocati presso locali comunali in Via Nino Bixio nel quartiere di Sant’Antonino e in Via degli Studi, Via Papa Giovanni XXIII e Via Operai al centro della città. I punti previsti inizialmente erano dodici e la consigliera Antonella Lepro, nel ringraziare l’Assessore Santi Calderone per l’impegno profuso, ha auspicato che in futuro di possa lavorare per estendere il progetto Wi-Fi Free anche alle periferie